Интернет-магазин тканей с доставкой по Минску и Беларуси

Магазин тканей Siltex занимается продажей трикотажных полотен, таких как футер 2х нитка, футер 3х нитка с начесом и петля, кулирка, кашкорсе, рибана, джерси. Также, у нас в ассортименте Вы найдете ткани для одежды, оформления и декора и фурнитуру.

Главная цель нашей работы заключается в том, чтобы вдохновить наших клиентов на новые творческие свершения, сделать выбор и покупку тканей максимально простым и экономически выгодным. Купить ткани в Минске можно по адресу г. Минск, ул. Якуба Коласа 37. Для жителей других городов мы организовали быструю доставку по Беларуси всего за пару дней Ваш заказ будет доставлен в любой уголок нашей страны.

В нашем интернет-магазине тканей ассортимент обновляется каждую неделю! У нас Вы не найдете залежавшихся с советских времен неактуальных принтов и расцветок. Каждый день мы отслеживаем последние тренды и привозим для Вас только самые современные и популярные ткани! Купить ткани и трикотажные полотна в Минске или с доставкой по всей Беларуси еще никогда не было так просто!