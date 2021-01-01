BYN RUB
0
Каталог товаров
г. Минск, ул. Якуба Коласа 37 Пн-Вс: 10-19 +375 (29) 394-40-62

Интернет-магазин тканей с доставкой по Минску и Беларуси

Стоковые и уценочные
ткани со скидкой до -80%!

Подробнее
<span style='color:#6667AB;'>Стоковые и уценочные<br> ткани со скидкой до -80%!</span>
Футер 3-х нитка с начесом в наличии!

Все товары - в категории
Футер 3-х нитка с начесом в наличии!
Стеганные курточные ткани

Подробнее
Стеганные курточные ткани
Льняные ткани в наличии

Подробнее
Льняные ткани в наличии
Принтованный трикотаж кулирка в наличии

Подробнее
Принтованный трикотаж кулирка в наличии

Распродажа

Новинки

Кто мы

Магазин тканей Siltex занимается продажей трикотажных полотен, таких как футер 2х нитка, футер 3х нитка с начесом и петля, кулирка, кашкорсе, рибана, джерси. Также, у нас в ассортименте Вы найдете ткани для одежды, оформления и декора и фурнитуру.

Главная цель нашей работы заключается в том, чтобы вдохновить наших клиентов на новые творческие свершения, сделать выбор и покупку тканей максимально простым и экономически выгодным. Купить ткани в Минске можно по адресу г. Минск, ул. Якуба Коласа 37. Для жителей других городов мы организовали быструю доставку по Беларуси всего за пару дней Ваш заказ будет доставлен в любой уголок нашей страны.

В нашем интернет-магазине тканей ассортимент обновляется каждую неделю! У нас Вы не найдете залежавшихся с советских времен неактуальных принтов и расцветок. Каждый день мы отслеживаем последние тренды и привозим для Вас только самые современные и популярные ткани! Купить ткани и трикотажные полотна в Минске или с доставкой по всей Беларуси еще никогда не было так просто!

Читать далее

Почему выбирают нас?

Будьте в курсе последних предложений!

Подпишись на SILTEX и получай информацию об акциях и скидках

Ссылка на viber чат

Контакты

Нужна консультация по товарам?